LA POLICÍA RURAL RECUPERÓ UN NOVILLO QUE SE HABÍA EXTRAVIADO HACE UN MES

En un operativo realizado este miércoles, efectivos de la Sección Rural de Villa Berthet lograron restituir un animal bovino a su propietario, luego de que permaneciera extraviado durante varias semanas en un predio vecino.

La intervención policial se inició alrededor de las 10:00 horas, tras el aviso de un productor del Lote 14 – La Viruela. El trabajador informó que, desde hacía aproximadamente un mes, se encontraba dentro de su campo un ejemplar bovino, categoría novillo y pelaje negro, del cual desconocía su procedencia.

Ante esta situación, el personal rural se trasladó al lugar y procedió al encierro del semoviente en los corrales del predio. Tras una minuciosa verificación del diseño de la marca y la señal, los agentes consultaron el Sistema Integral de Ganadería (SIG), logrando identificar fehacientemente al propietario del animal.

Según se pudo establecer, el campo del dueño legítimo se encuentra ubicado a unos 3 kilómetros de distancia del lugar donde fue hallado el novillo.

El hecho fue informado a la Fiscalía Rural, bajo la órbita de la Dra. María Emilia Rudaz, quien dispuso la inmediata entrega del animal a su propietario. El procedimiento finalizó cerca de las 18, con la restitución formal del ejemplar bajo acta correspondiente.

