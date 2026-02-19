REUNIÓN DE TRABAJO PARA FORTALECER LAS ESCUELAS LOCALES Y RURALES

El Intendente Municipal mantuvo una importante reunión con el nuevo Director Regional, Humberto Molina, quien asumiera como Director Regional de la Región Educativa II, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas en beneficio de las escuelas locales y rurales de nuestra comunidad.

Del encuentro también participaron el Secretario de Gobierno, Pablo Ismael Barnes; el Subsecretario de Relaciones para la Comunidad, César Illesca; y la Subsecretaria de Familia, Igualdad y Género, a cargo de Solange Sander.

Durante la reunión se abordaron temas fundamentales relacionados con la limpieza y el acondicionamiento de los establecimientos educativos, tanto en zonas urbanas como rurales. En este marco, se pondrá en marcha el operativo “Escuelas Limpias” 🧹✨, que dará inicio en los próximos días con vistas al regreso a clases de los niños y niñas de nuestras zonas.

Además, se trataron otros ejes clave para el fortalecimiento del sistema educativo local:

🔹 Impulsa Capacitaciones: un programa municipal de formación en oficios que brinda herramientas concretas para una salida laboral inmediata, promoviendo el desarrollo personal y la inserción en el mundo del trabajo.

🔹 Calendario Estudiantil: iniciativa que prevé una serie de actividades destinadas a los estudiantes, pensadas como una herramienta de contención, aprendizaje y participación, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad.

Esta iniciativa busca garantizar espacios adecuados y seguros para el desarrollo educativo 📚, fortaleciendo el compromiso con la educación y reafirmando la importancia de brindar igualdad de oportunidades a todos los jóvenes.

Seguimos trabajando para que cada estudiante pueda comenzar el ciclo lectivo con escuelas limpias y en condiciones óptimas, para que los alumnos puedan concurrir a las aulas con seguridad y tranquilidad.

El Intendente le deseó éxitos en esta nueva etapa

