TODOS LOS PARTIDOS PARA VER HOY: BOCA, RIVER, LAS PANTERAS, DJOKOVIC VS. TSITSIPAS Y MÁS

Conocé la agenda deportiva de este domingo, hora y TV de las competiciones en la nota.

LA AGENDA DEPORTIVA DE ESTE DOMINGO 9 DE OCTUBRE

FÚTBOL

Liga Profesional

13 Tigre vs. Independiente. TNT Sports

15.30 Banfield vs. Gimnasia. TNT Sports

15.30 Talleres vs. Godoy Cruz. ESPN Premium

18 Boca Juniors vs. Aldosivi. TNT Sports

20.30 Patronato vs. River. ESPN Premium

Primera Nacional

13 Defensores de Belgrano vs. Gimnasia de Jujuy. TyC Sports

Serie A

7.30 Torino vs. Empoli. Star+

10 Udinese vs. Atalanta. ESPN Extra

10 Monza vs. Spezia. Star+

10 Salernitana vs. Hellas Verona. Star+

13 Cremonese vs. Napoli. Star+

15.45 Roma vs. Lecce. ESPN 2

Premier League

10 Crystal Palace vs. Leeds. Star+

10 West Ham United vs. Fulham. ESPN

12.30 Arsenal vs. Liverpool. ESPN

15 Everton vs. Manchester United. ESPN

La Liga

9 Valladolid vs. Real Betis. ESPN2

11.15 Cádiz vs. Espanyol. ESPN2

13.30 Real Sociedad vs. Villarreal. ESPN2

16 Barcelona vs. Celta. DirecTV Sports

Bundesliga

10.30 Borussia Mönchengladbach vs. Köln. ESPN 3

12.30 Hertha Berlin vs. Freiburg. Star+

14.30 Stuttgart vs. Union Berlin. Star+

Ligue 1

8 Montpellier vs. Monaco. ESPN

12 Rennes vs. Nantes. Star+

15.45 Lille vs. Lens. Star+

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

2 Gran Premio de Japón. La carrera. Fox Sports y Star+

11 Turismo Carretera. Las series y la carrera de Comodoro Rivadavia. TV Pública

VÓLEIBOL

Mundial femenino

13.30 Puerto Rico vs. Argentina. ESPN 3

TENIS

ATP 500 de Tokio

4.30 Frances Tiafoe vs. Taylor Fritz. Final. ESPN 2

ATP 500 de Astana

7.30 Stefanos Tsitsipas vs. Novak Djokovic. Final. ESPN 3

POLIDEPORTIVO

15 Juegos Suramericanos Asunción 2022. TyC Sports

GOLF

2 LIV Bangkok Golf Invitational. La rueda final. DirecTV Sports

