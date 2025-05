TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A LLA: REVISIÓN INTERNA EN EL PAMI POR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES

La situación en la provincia se conoció luego de un informe en el programa «Minuto Uno» C5N, donde se detallaron supuestos manejos irregulares en agencias del PAMI bonaerense. En ese contexto, se informó sobre el desplazamiento de Alberto Pascual, quien encabezaba la delegación de Junín y respondía a, actual presidente de La Libertad Avanza en la provincia y el armador político deen territorio bonaerense.

En este contexto, el PAMI emitió un comunicado en el cual anunció el inicio de una auditoría interna sobre sus “mecanismos de compra y provisión de insumos” en sus delegaciones. Según el texto oficial, el objetivo “es cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores”.

“Durante años, la política convirtió a PAMI en una caja” la cual “usaron para hacer negocios y montar estructuras clientelares en cada rincón del país”, denunciaron. Con esta intervención buscan “desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios” además de “cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quien más lo necesita”.

En el escrito indican que “se detectó un uso llamativamente elevado de las vías de excepción” para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. «En muchos casos, estas vías se usaban para eludir licitaciones y procedimientos formales, abriendo la puerta a manejos poco transparentes y posible desvío de fondos”, sostuvieron desde PAMI.

“PAMI no será una caja negra al servicio de la política”, enfatizaron casi al final. “No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”.

“Estamos terminando con años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores. Esta gestión vino a poner orden, transparencia y a defender los intereses de nuestros jubilados. El tiempo de la impunidad se terminó”, cierra el comunicado.

Sin embargo, el actual titular del PAMI, Esteban Leguizamo, designado por el Gobierno nacional en diciembre de 2023, también utilizó en el pasado este mecanismo durante su gestión en la Unidad de Gestión Local (UGL) VI, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En 2022, Leguizamo fue denunciado por la legisladora porteña Graciela Ocaña, y el actual ministro de Defensa, Luis Petri, en una causa por supuestos desvíos de fondos de la central de jubilados en favor de entidades que responden a La Cámpora, aunque la denuncia no prosperó judicialmente.

La denuncia de una diputada suplente

En todo este contexto,Viviana Aguirre, diputada provincial suplente y excoordinadora contable de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII de PAMI, presentó una denuncia pública según la cual le habrían solicitado un pago para acceder a un cargo de directora.

Aguirre sostuvo que le pidieron un millón de pesos como condición para asumir un puesto en el organismo. También denunció que debía firmar documentación irregular.

Además, Aguirre relató haber invertido fondos personales para la campaña política de 2023 y explicó que algunas candidaturas habrían sido ofrecidas a cambio de dinero.

«En ese momento Juan Esteban Osaba, que es mano derecha de Pareja, me hizo renunciar a mi trabajo y un mes después me dijo, ‘Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar un millón de pesos de retorno’, pedían del 5% en adelante según el sueldo y que firmara papeles ilegales», afirmó la mujer en Radio 10.

La exfuncionaria sostuvo que existía un sistema de desvío de fondos que involucraría a prestadores externos del sistema de salud y servicios para jubilados: «Los desvíos se manejan desde PAMI central. Se arregla con prestadores médicos, geriátricos, centros de día. Cobran aparte por servicios que el PAMI ya cubre al 100%. Es una estafa», dijo.