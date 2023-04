TERRIBLE DENUNCIA DE UNA JOVEN CONTRA SU PADRE: LO ACUSA DE «DOPARLA» PARA GOLPEARLA Y ABUSARLA SEXUALMENTE

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Una mujer de 29 años con domicilio en el barrio Monseñor de Carlo de Sáenz Peña denunció a su padre por maltrato físico y psicológico. En su acusación, formulada en la Comisaría Tercera de esa ciudad, aseguró que el hombre identificado H.C.G. no la deja dormir, la insulta, le apunta con armas de fuego, y le decía que si se iba de la casa la iba a matar.

La denunciante dejó constancia también que hace años su padre la «dopaba para golpearla y para abusarla sexualmente». El acusado le habría dicho en reiteradas oportunidades que estaba loca y la amenazó con internarla.

Cansada de los maltratos que aseguró padecer, y con un bebé pequeño, decidió quitarse la vida, intentando ahorcarse. Relató que no logro su cometido porque el propio padre alcanzó a rescatarla y le pegó, ella le tiró una herramienta a la cara, él se enojó y volvió a pegarle y la tomó de los pelos y la arrastró por el piso mientras le decía que estaba loca y que iba a quedar internada en la Sala 8 de por vida, todo esto según denunció la joven.

Los vecinos que escucharon los gritos llamaron a la Policía y una de ellas la acompañó a realizar la denuncia, también grabaron un video luego de que la joven habría sido atacada por su padre donde relató todo lo vivido y aseguró «estar cansada de esta situación».

En las imágenes captadas por una vecina que se acercó al lugar tras escuchar los gritos, se oye cómo le consultó a la víctima si se encontraba bien. «No, me pegó una piña. No aguanto más, no quiero estar en esta casa, quiero alquilar», respondió la joven quien contó que tiene un bebé que en ese momento habría estado con el padre de la menor.

«Mi papá me pegó una piña, me arrastró», también indicó la joven sobre el episodio donde se habría intentado quitar la vida. «Ellos se hacen los malos porque tienen revolver, cuchillos. Estoy cansada de aguantar muchas cosas, no aguanté más», agregó la chica.

Antes de finalizar la denuncia contra su padre, dijo a la policía que no quería volver más a la casa porque sus hermanos la iban a atacar. Señaló además que cuando la citen de Fiscalía dará detalles precisos del abuso que sufrió ya que, al momento de realizar el escrito en Comisaria Tercera, no contaban con personal policial femenino.

