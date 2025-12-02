TENSIÓN: DONALD TRUMP AMENAZA A VENEZUELA CON ATAQUES «POR TIERRA» Y EXIGE RENUNCIA DE NICOLÁS MADURO
«Vamos a acabar con esos hijos de perra», sentenció el presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca, en una nueva jornada de tensiones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió este martes la tensión en la relación con Venezuela al anunciar la inminencia de operaciones militares terrestres contra el narcotráfico en la región.
Durante una reunión de su Gabinete en la Casa Blanca, el mandatario republicano afirmó que, si bien los ataques navales en el Caribe han disminuido el flujo de drogas, es hora de llevar la ofensiva a tierra.
«Vamos a empezar también con los ataques por tierra. Es mucho más fácil y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo de ellos. Vamos a empezar con eso muy pronto», sentenció Trump, remarcando que busca «acabar con esos hijos de perra».
La dura advertencia se produce tras el ultimátum lanzado por Trump a su par venezolano, Nicolás Maduro, a quien le dio de plazo hasta este viernes para dimitir y abandonar el país.
Trump también amplió su amenaza más allá de Venezuela, ejemplificando con Colombia. «Escuché que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación y luego nos la venden. Cualquiera que esté haciendo eso está sujeto a un ataque, no solo Venezuela. Venezuela fue probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace», sostuvo.
Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente presión sobre Caracas, que ya incluyó ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe y la designación del Cartel de los Soles, grupo que la administración Trump vincula a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
La reciente respuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump
Tras conocerse un diálogo entre ambos, el mandatario venezolano habló en un multitudinario acto y lanzó una frase en inglés, para que todo Estados Unidos pueda entender. «1° de diciembre, lunes, 2025, cuatro y media de la tarde, sol radiante, se fueron las nubes y en Venezuela reinan la paz y la unión nacional», comenzó diciendo.
«The peace and the union, and the kings… The Venezuela Bolivarian Republic… The victory forever, victory forever, victory forever (la victoria por siempre)«, deslizó, con un inglés no tan fluido. «El que entendió, entendió», dijo Maduro, en lo que podría considerarse una actitud desafiante para con su par estadounidense.