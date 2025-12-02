RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE AMENAZAR A SU EX PAREJA CON UN ARMA BLANCA

En la mañana de hoy, una mujer de 35 años, del barrio Mitre, se presentó en Comisaría Sexta para denunciar amenazas en un contexto de violencia de género . Según su declaración, su ex pareja, identificado como «Chumi», se habría presentado en su domicilio con un arma blanca y la habría amenazado directamente. «Te voy a cortar el cuello si no me dejás entrar a la casa, no tengo nada que perder» , habría dicho. Tras las amenazas, el hombre se retiró del lugar.

La denunciante expresó su voluntad de iniciar acciones penales, por lo que se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N.º 01, a cargo del Dr. César Luis Collado.

Minutos más tarde, personal policial de Comisaría Sexta activó un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechado y conducirlo a la dependencia policial. Durante la intervención se procedió también al secuestro de un arma blanca: un cuchillo cuyo cabo se encontraba envuelto con una cámara de bicicleta.

Tras ser informado de la situación, el fiscal en turno dispuso la notificación de aprehensión del individuo y su traslado a estrados judiciales para el 3 de diciembre de 2025, en el marco de la investigación en curso.