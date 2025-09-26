TENÍA PLANTAS Y COGOLLOS DE MARIHUANA EN SU CASA LISTOS PARA LA VENTA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los antinarcóticos descubrieron el bunker en el barrio Itatí de Colonia Elisa, hay un detenido de 30 años.

En la investigación intervino la División Drogas de San Martín, gracias a los patrullajes y emplazamientos de vigilancia descubrieron que en el barrio Itatí de Colonia Elisa había una vivienda que funcionaba como kiosco de venta de estupefacientes a baja escala.

Con la información recabada en las calles, solicitaron allanamiento a la Fiscalía Antidrogas en turno y esta tarde alrededor de las 19 se dirigieron al lugar en compañía de ayudantes de fiscales.

Allí ante un testigo realizaron el procedimiento, y aunque el morador principal de la vivienda intentó huir no lo logró, lo tenían rodeado. Luego de la lectura del mandamiento judicial ingresaron a la finca y en una de las porciones del domicilio encontraron el depósito.

Encontraron plantas, cogollos, frascos con sustancia vegetal disgregada y otros elementos que evidencian la venta de estupefacientes a baja escala. Se contabilizó en total 204 gramos de marihuana entre cogollos y sustancia disgregada.

Además hallaron una balanza, recortes de polietileno, tijeras, cuaderno con anotaciones, la suma de $245.610 pesos en efectivo y un teléfono celular, todo fue secuestrado por estar vinculado a la venta de estupefacientes. Tambien secuestraron 27 brezas de cigarrillos sin aval aduanero.

El hombre de 30 años que residía allí fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la fiscalía antidrogas en turno, además se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesta Infracción al Código Aduanero.

