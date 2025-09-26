ADIÓS A LOS POSTES DE MADERA: MODERNA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y RESISTENTE PARA CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, a través de SECHEEP, finalizó una obra clave para mejorar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico en Juan José Castelli. Se trata de la reconversión integral de la línea de media tensión, que hasta hace poco funcionaba con estructuras de madera y que hoy cuenta con una infraestructura moderna, segura y de alta resistencia.

La intervención incluyó el reemplazo total de los postes de madera por estructuras reforzadas, la renovación de crucetas y la instalación de aisladores nuevos, que permitirán soportar mejor las inclemencias climáticas, reducir los cortes de energía y garantizar un servicio más estable para todos los usuarios.

Esta transformación beneficiará a todo Castelli, con un impacto directo en el Parque Industrial y el Barrio Castelli, sectores que concentran gran parte de la actividad productiva y residencial de la localidad.

Al respecto, el presidente de SECHEEP, Hilario José Bistoletti, destacó: “Con esta obra, el Gobierno del Chaco, a través de SECHEEP, da un paso más en su compromiso de brindar un servicio eléctrico más seguro, moderno y confiable para todos los chaqueños. Modernizar la red en Castelli no solo mejora la calidad del suministro, sino que también acompaña el desarrollo productivo e industrial de la zona, generando mejores condiciones para las familias y las empresas”.

De esta manera, el Gobierno del Chaco, a través de SECHEEP, continúa avanzando en la modernización de la red eléctrica provincial, acompañando el crecimiento urbano e industrial y asegurando un servicio de calidad para las familias y empresas chaqueñas.