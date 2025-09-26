¿SE DEBEN LAVAR LAS FRUTAS Y VERDURAS ANTES DE COMERLAS?

Desde su producción hasta la exhibición para la venta, las frutas y verduras están en contacto con agentes contaminantes. Si no son bien lavadas antes de ser consumidas pueden causar enfermedades, explicaron desde el Senasa.

Por ejemplo: durante el trayecto del campo a tu mesa, las verduras pueden entrar en contacto con tierra, agua o superficies contaminadas.

Si no las lavás correctamente, podrías exponerte a bacterias o parásitos que causan enfermedades como Escherichia coli y Salmonella.

RECOMENDACIONES