¿SE DEBEN LAVAR LAS FRUTAS Y VERDURAS ANTES DE COMERLAS?
Si no las lavás correctamente, podrías exponerte a bacterias o parásitos que causan enfermedades como Escherichia coli y Salmonella.
Desde su producción hasta la exhibición para la venta, las frutas y verduras están en contacto con agentes contaminantes. Si no son bien lavadas antes de ser consumidas pueden causar enfermedades, explicaron desde el Senasa.
Por ejemplo: durante el trayecto del campo a tu mesa, las verduras pueden entrar en contacto con tierra, agua o superficies contaminadas.
Si no las lavás correctamente, podrías exponerte a bacterias o parásitos que causan enfermedades como Escherichia coli y Salmonella.
RECOMENDACIONES
- Antes de manipular alimentos, lavate bien las manos con agua potable y jabón.
- Si son verduras de hojas verdes, hacé un primer lavado dejando correr el agua de la canilla. Luego, sumergí las hojas completamente en un recipiente que contenga agua potable (además, es recomendable utilizar lavandina apta para la desinfección del agua siguiendo las indicaciones del rótulo). Finalmente, tirá esa agua y volvé a enjuagar.
- Las frutas pueden ser lavadas debajo de la canilla y frotadas con las manos.