MISTERIO DEVELADO: EL OBJETO CAÍDO DEL CIELO ES PARTE DE UN COHETE ESPACIAL

La Jefatura de Policía confirmó que el objeto hallado en la zona de Campo Rossi, en Puerto Tirol, corresponde a la vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial, utilizado para transportar hidracina, sustancia altamente tóxica.

Dicho informe fue brindado tras la comunicación del Jefe de Policía con el Comodoro Rubén Lianza, director del Centro de Investigación Aeroespacial (CIAE) de la Fuerza Aérea Argentina.

El objeto caído en Puerto Tirol.

El mismo también realizó las siguientes recomendaciones: