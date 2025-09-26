MISTERIO DEVELADO: EL OBJETO CAÍDO DEL CIELO ES PARTE DE UN COHETE ESPACIAL
Especialistas adviertieron a la población que se encuentra alerta, ya que pueden caer otros elementos más. El hecho se descubrió este jueves.
La Jefatura de Policía confirmó que el objeto hallado en la zona de Campo Rossi, en Puerto Tirol, corresponde a la vaina de un tanque de combustible de un cohete espacial, utilizado para transportar hidracina, sustancia altamente tóxica.
Dicho informe fue brindado tras la comunicación del Jefe de Policía con el Comodoro Rubén Lianza, director del Centro de Investigación Aeroespacial (CIAE) de la Fuerza Aérea Argentina.
El mismo también realizó las siguientes recomendaciones:
- Perimetrar el área debido al riesgo que representa el polvo que desprende la fibra de carbono del material.
- Advertir a la población sobre la posible aparición de otros restos, ya que estos tanques suelen caer sin control en más de un ejemplar.
- Esperar la llegada de una comisión especializada de la Fuerza Aérea, que arribará durante la jornada del viernes para efectuar la remoción de la chatarra espacial.