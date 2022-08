“TENEMOS QUE ESTAR MUY UNIDOS” DIJO FERNÁNDEZ Y ADVIRTIÓ QUE “EL MERCADO NO RESUELVE LOS PROBLEMAS DE LA GENTE”

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El presidente Alberto Fernández aseguró que “en política no todos somos los mismos” y advirtió que mientras algunos, “del gobierno de los cuatro años previos al nuestro, creyeron que los problemas de la falta de viviendas debía ser resuelto por el mercado, y el mercado no los resuelve”.

“Para resolver estos problemas tiene que estar el Estado presente porque iguala donde existe desigualdad”, sentenció.

Insistió que “no todos los políticos ni los gobiernos somos lo mismo, porque nosotros no hubiéramos tomado la deuda que hoy tenemos que soportar”. “Nosotros sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho, por más que algunos piensen otra cosa, porque es lo que nos enseñó Evita y lo entendimos, lo comprendemos y lo vamos a continuar”.

El Presidente reconoció además que existen “muchos problemas que resolver por delante, y no quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan que no sé lo que pasa con los precios y la verdad que lo que sucede me preocupa”. Ante eso destacó que todas las paritarias continúan abiertas “para que los sueldos le ganen a la inflación” y que por eso se anunció el aumento a los jubilados y la implementación de un bono especial para ellos y que de esta manera “puedan ganarle a la inflación”.

Recordó que a fin de resolver el problema inflacionario se convocó a todos y a todas los que están involucrados para que ayuden a resolverlo. “Argentina está creciendo y generando trabajo, pero debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo, equitativo y para que todos vivamos más tranquilos”, aseveró.

“Nos toca vivir un tiempo muy ingrato; primero la ingratitud de recibir el país que nos tocó, la ingratitud de la pandemia y la ingratitud una guerra que se desata en el Norte y hace tambalear al sur; pero a pesar de este escenario tan adverso nosotros nunca nos dimos por vencido”, dijo.

“Tenemos una gran oportunidad por delante para la Argentina y no para los amigos de un presidente cómo lo fue en el gobierno anterior; queremos que sea una oportunidad para todos”, dijo.

Para esto convocó a los presentes a estar muy unidos sabiendo qué no todo es lo mismo en la política y hacer memoria sobre lo que pasó hace cuatro años cuando las obras estaban paralizadas, ni tampoco olvidarse de la deuda que nos dejaron”.

“Yo no sueño con ser el gran Presidente, quiero ser el Presidente de un gran país y el gran país tenemos que construirlos entre todos y todas”, finalizó.

