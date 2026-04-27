JULIÁN ÁLVAREZ LE BAJÓ EL TONO A LOS RUMORES SOBRE BARCELONA: SU CONTUNDENTE RESPUESTA
El delantero argentino fue consultado por su posible futuro en el club catalán y dejó una respuesta clara, enfocándose en el presente con Atlético de Madrid.
En medio de las versiones que lo vinculan con un posible pase al Barcelona, Julián Álvarez decidió poner paños fríos y centrar la atención en su actualidad. El delantero argentino habló en conferencia de prensa en la previa de un compromiso clave por la Champions League 2025/26 y dejó en claro cuál es hoy su prioridad.
El atacante del Atlético de Madrid fue uno de los protagonistas ante los medios antes del duelo frente al Arsenal por las semifinales del torneo continental. En ese contexto, no pudo esquivar las preguntas sobre su futuro y los rumores que lo ubican como uno de los posibles refuerzos del conjunto blaugrana.
Lejos de alimentar las especulaciones, Álvarez fue directo y evitó profundizar en el tema: “Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso”. Con esa frase, el exfutbolista del Millonario dejó en claro que no se deja influir por las versiones que circulan en el mercado de pases.
Pero no fue lo único que dijo. El delantero también remarcó su compromiso con el presente y con el equipo que dirige Diego «Cholo» Simeone, en un tramo determinante de la temporada. “Intento estar bien yo para ayudar al equipo y poder hacer cosas grandes acá. Estamos en la parte más importante de la temporada con partidos muy importantes”, agregó.
Las declaraciones llegan en un momento en el que el nombre de Álvarez comenzó a sonar con fuerza en Barcelona, en un contexto de posibles cambios en el plantel catalán. La situación contractual de Robert Lewandowski, cuyo vínculo finaliza en junio y aún no está asegurada su continuidad, alimentó las versiones sobre la búsqueda de un nuevo referente ofensivo.
Mientras tanto, el foco del futbolista argentino está puesto en el desafío inmediato. El Colchonero enfrentará al Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, en un cruce que puede marcar el rumbo de la temporada. La revancha se disputará en Londres, en una serie que promete ser de alta intensidad.
El equipo madrileño llega golpeado tras la reciente caída en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, donde Álvarez había convertido uno de los goles en el empate 2-2 que llevó la definición a los penales. Ahora, la Champions aparece como la gran oportunidad para cambiar la imagen y pelear por un título.
En ese escenario, el mensaje del delantero fue contundente: más allá de los rumores, su energía está puesta en rendir dentro del campo de juego. El futuro, por ahora, puede esperar.