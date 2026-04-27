SEGURIDAD RURAL TRAS UN ALLANAMIENTO Y UNA INTENSA BÚSQUEDA, DETUVIERON EN SAN MARTÍN AL SOSPECHOSO DE UNA CAUSA DE ABIGEATO

Un hombre de 49 años, que se encontraba prófugo de la justicia, fue capturado este lunes en la ciudad de General San Martín, luego de que la policía allanara su vivienda en Presidencia de la Plaza en la jornada de ayer, donde encontraron elementos que lo vinculan directamente con el robo de ganado.

El primer paso: El allanamiento

La investigación comenzó a dar resultados concretos el domingo al mediodía, cuando la Sección Rural de Presidencia de la Plaza ejecutó una orden judicial en un domicilio del Barrio 80 Viviendas. En el lugar, los efectivos secuestraron $710.000 en efectivo, precintos numerados, caravanas del SENASA y un hierro de marca.

Lo más comprometedor fue el hallazgo de 36 caravanas electrónicas que, según el sistema, pertenecen a otro productor ganadero, lo que reforzó la hipótesis del delito de abigeato.

La captura

Tras el operativo en su domicilio, el sospechoso no fue localizado inicialmente, lo que activó un pedido de aprehensión inmediato. Personal del Departamento Seguridad Rural de General San Martín inició tareas de inteligencia que permitieron determinar que el hombre se ocultaba en la planta urbana de esa localidad.

Finalmente, este lunes a las 17:20, los agentes lograron interceptarlo y ponerlo a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo de la Dra. Noelia Miño. El detenido ya fue notificado de las actuaciones judiciales y permanece alojado en la dependencia policial.

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