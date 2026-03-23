TEMPORAL EN CHACO: SIN VÍCTIMAS, PERO CON ZONAS COMPLICADAS Y OPERATIVOS EN MARCHA

El jefe de la División Prensa y Comunicación Social de la Policía del Chaco, Facundo Gómez, brindó precisiones sobre el impacto de las lluvias en las últimas horas y llevó tranquilidad al confirmar que no se registraron personas electrocutadas ni postes caídos, pese a la magnitud del temporal.

En diálogo con El Garage de Data , el funcionario indicó que sí se reportó ingreso de agua en algunas viviendas y que la zona sur de la ciudad de Resistencia concentra las mayores complicaciones, donde trabajan equipos del gobierno provincial. En paralelo, recomendó evitar salir salvo situaciones de urgencia y extremar los cuidados con artefactos eléctricos, en un contexto donde el riesgo se incrementa.

«No tenemos registro de postes caídos, solamente agua en algunas casas, ninguna persona electrocutada afortunadamente», detalló.

Además, recordó que la línea 911 permanece habilitada para reportar cualquier tipo de incidente y subrayó que la fuerza policial mantiene operativos activos incluso durante el feriado. Para intervenir en sectores anegados, cuentan con móviles adaptados, camionetas y caballos que permiten acceder a áreas de difícil circulación.

Entre los episodios vinculados al temporal, Gómez mencionó la voladura de un techo en una escuela del barrio Villa Elisa, ocurrida el viernes, que no dejó personas heridas. También advirtió que la región de El Impenetrable presenta anegamientos por la crecida del río Bermejo.

Ante eventuales emergencias vinculadas al suministro eléctrico, Gómez recordó que está disponible la línea 911, que se suma a los canales de atención telefónica de Secheep vía WhatsApp y a través de su aplicación oficial.

Línea telefónica: 0800 7777 589

WhatsApp: 3644 377044

Aplicación oficial: App Secheep

Casos resonantes

En otro tramo, el funcionario se refirió al caso de Bernabé Navarro , cuyo cuerpo fue hallado tras más de un mes y medio de intensa búsqueda. Por el hecho hay dos personas detenidas, quienes inicialmente habían aportado información sobre la aparición de documentos y la bicicleta de la víctima. Durante los allanamientos se secuestraron tarjetas de crédito, armas de fuego y prendas de vestir que pertenecían al hombre. Ambos sospechosos permanecen a disposición del fiscal, que continuará con la toma de declaraciones.

Por último, Gómez brindó detalles sobre el caso del bebé recién nacido encontrado en la parroquia de Villa Berthet . Confirmó que la madre fue identificada, se trata de una mujer de 35 años, y que el menor quedó bajo intervención de la Unidad de Protección Infantil. El hecho ocurrió el sábado al mediodía, cuando efectivos policiales fueron alertados y dieron inmediata intervención a la fiscalía, que ahora deberá definir las medidas para resguardar al niño.