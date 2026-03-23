EL C.O.M. DETUVO A UN JOVEN QUE ROBABA HIERROS DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Efectivos de la División Caminantes y Operaciones Motorizadas (C.O.M.) aprehendieron esta tarde a un joven de 20 años que había sustraído materiales de una obra en el macrocentro de la ciudad. El procedimiento permitió el secuestro de un elemento de construcción de gran porte.

El hecho se originó alrededor de las 16, cuando una vecina de 79 años alertó a los agentes sobre la presencia de dos sujetos en la zona de avenida Sarmiento al 500. En el relato de la mujer, uno de los individuos oficiaba de «campana» mientras el otro saltaba el muro de una obra para sustraer barras de hierro, dándose luego a la fuga por la calle Saavedra.

Con las características aportadas, los motoristas iniciaron una recorrida por la zona. Al llegar a la intersección de avenida Italia y calle Córdoba, divisaron a un sospechoso que, al notar la presencia policial, arrojó una barra de hierro e intentó escapar a pie. Tras un breve seguimiento, el joven fue demorado en la esquina de las avenidas Italia y Laprida.

En el lugar, la policía procedió al secuestro formal de una barra de hierro del 10, de aproximadamente 12 metros de largo.

El demorado, quien no pudo acreditar la procedencia del material, fue trasladado a la División Medicina Legal para su examen correspondiente y luego alojado en la Comisaría Octava Metropolitana por razones de jurisdicción, donde se llevan adelante las diligencias legales de rigor.

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