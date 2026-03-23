La nafta aumentó un 18% en lo que va de marzo y acumula un 514,8% en la era Javier Milei

Acumulado 2026: Desde enero ($1566) hasta marzo ($1912), la nafta Súper acumuló una suba del 22% en apenas el primer trimestre del año.

Todo 2025: Para ponerlo en perspectiva, durante los doce meses del año pasado, el litro de Súper pasó de $1128 en enero a $1611 en diciembre. Esto significó un incremento anual total del 42,8%.

Es decir, en solo tres meses de 2026, el aumento del combustible ya representa más de la mitad de todo lo que subió a lo largo del año anterior.

El salto histórico desde noviembre de 2023

Para tener una visión a largo plazo y entender cómo se transformó la estructura de costos de movilidad, la comparación con el cierre de 2023 arroja cifras impactantes.