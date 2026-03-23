LA NAFTA AUMENTÓ UN 18% EN LO QUE VA DE MARZO Y ACUMULA UN 514,8% EN LA ERA JAVIER MILEI
Un análisis detallado de la evolución del precio de la nafta Súper desde finales de 2023 hasta el último incremento de marzo de 2026.
El aumento de la nafta es un tema que impacta directamente en la economía diaria, no solo para quienes tienen vehículos, sino por su efecto dominó en los precios de toda la cadena productiva. Los surtidores volvieron a actualizar sus carteleras y los números reflejan saltos significativos.
Para entender la magnitud de estos incrementos, analizamos la evolución de la nafta Súper, el combustible de referencia más utilizado, cruzando los datos del último trimestre con el historial reciente.
El fuerte aumento de marzo 2026
El tercer mes de 2026 trajo consigo un ajuste contundente en los surtidores. De acuerdo con la tabla de precios:
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En febrero de 2026, el litro de nafta Súper costaba $1609.
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Para marzo, el valor trepó a $1912.
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Esto representa un incremento del 18,8% en un solo mes, una suba pronunciada que se siente inmediatamente a la hora de llenar el tanque.
¿Qué pasó en lo que va de 2026 frente a todo 2025?
Si miramos el panorama del año en curso, el encarecimiento de los combustibles aceleró su ritmo de forma notoria.
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Acumulado 2026: Desde enero ($1566) hasta marzo ($1912), la nafta Súper acumuló una suba del 22% en apenas el primer trimestre del año.
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Todo 2025: Para ponerlo en perspectiva, durante los doce meses del año pasado, el litro de Súper pasó de $1128 en enero a $1611 en diciembre. Esto significó un incremento anual total del 42,8%.
Es decir, en solo tres meses de 2026, el aumento del combustible ya representa más de la mitad de todo lo que subió a lo largo del año anterior.
El salto histórico desde noviembre de 2023
Para tener una visión a largo plazo y entender cómo se transformó la estructura de costos de movilidad, la comparación con el cierre de 2023 arroja cifras impactantes.
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En noviembre de 2023, antes de la devaluación de Javier Milei, el litro de nafta Súper se pagaba a $311.
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Con el precio actual de $1912 en marzo de 2026, la diferencia nominal es de $1601 por litro.
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Esto se traduce en un aumento explosivo del 514,8% en menos de dos años y medio.