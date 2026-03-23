RESISTENCIA EL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA DE LA POLICÍA DEL CHACO DESPLIEGA OPERATIVO DE EMERGENCIA TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS DE ESTA MADRUGADA

Tras las fuertes precipitaciones que azotaron a la capital chaqueña durante la madrugada y la mañana de este lunes, el Departamento Logística de la Policía del Chaco activó un dispositivo especial de asistencia para intervenir en las zonas más críticas de la ciudad. El personal policial se volcó a las calles para colaborar directamente con los vecinos en la limpieza de cunetas y tareas de descacharrado, fundamentales para liberar los desagües anegados por el temporal.

Siguiendo los lineamientos del gobernador Leandro Zdero, quien instó a una respuesta inmediata ante la emergencia hídrica que afectó la circulación y el ingreso de agua en los hogares, el personal se organizó en dos frentes de ataque:

Zona Norte: Equipos de trabajo intensifican el destape de canales y remoción de residuos acumulados por el raudal.

Zona Sur: Cuadrillas operan en los barrios que registraron mayores anegamientos tras las copiosas lluvias de las últimas horas.

Esta labor operativa es supervisada por el Ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y el Jefe de Policía, Comisario General Fernando Javier Romero. Ambos destacaron el compromiso de los efectivos del área de Logística, quienes además de sus funciones específicas, se encuentran en terreno brindando apoyo logístico y humano para normalizar la situación en los barrios más golpeados por la tormenta de esta jornada.

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