TECNOLOGÍA Y RASTRILLAJES: HALLARON EN RESISTENCIA UN MALETÍN ROBADO EN CORRIENTES

Un hombre oriundo de Corrientes logró recuperar gran parte de sus pertenencias sustraídas gracias a la tecnología de geolocalización y al rápido accionar policial en la ciudad de Resistencia.

El hecho comenzó durante la tarde del domingo, cuando un ciudadano de 57 años, dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux sobre la Ruta Provincial Nº 43, en la localidad correntina de Santa Ana de los Guácaras. Al regresar al vehículo, aproximadamente una hora después, descubrió que habían violentado las cerraduras y sustraído un maletín con numerosos elementos de valor.

Dentro del bolso se encontraban computadoras portátiles, discos rígidos, dispositivos electrónicos, documentación y otros objetos de uso personal y laboral.

Sin embargo, uno de los elementos robados contaba con un dispositivo de rastreo, lo que permitió detectar que el botín se encontraba en la ciudad de Resistencia, en inmediaciones del Centro de Empleados de Comercio y la zona del Golf Club.

Con las coordenadas aportadas por el damnificado, efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad iniciaron recorridas y rastrillajes en el sector señalado. Tras inspeccionar el área, los investigadores localizaron entre malezas el maletín junto a gran parte de los objetos denunciados como sustraídos.

Entre los bienes recuperados había dos computadoras portátiles, discos de almacenamiento, un GPS, anteojos recetados, herramientas de medición y otros elementos personales.

Luego del procedimiento, los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y, por disposición de la Fiscalía en turno, restituidos a su propietario bajo acta formal.

Mientras tanto, continúan las tareas investigativas para identificar a los responsables del hecho y determinar si existen otros objetos sustraídos aún pendientes de recuperación.

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