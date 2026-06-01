¡QUEDÓ INAUGURADA LA LUZ EN EL CLUB PATO GÓMEZ!

Anoche, junto a parte del equipo municipal y a vecinos encendimos oficialmente la nueva iluminación LED de la cancha de fútbol del Club Pato Gómez.

Una obra más del Programa “Miraflores Brilla en la Cancha” que venimos realizando desde el Municipio en materia deportiva, tanto en la zona urbana como la rural.

Otro compromiso cumplido, con recursos propios. Porque cuando decimos que vamos a trabajar en el deporte, lo hacemos.

Ahora el fútbol no para cuando baja el sol. Más horas de juego, más seguridad y más vida para el paraje. Para que los niños y jóvenes entrenen después de la escuela, para que los clubes organicen sus torneos y para que este lugar sea un punto de encuentro para toda la familia.

Que la cancha se llene de risas, de mates, de banderas y de familias alentando. Porque el deporte también se juega desde la tribuna.

Gracias al presidente y comisión del Club Pato Gómez por el trabajo en conjunto, y gracias a cada vecino que elige la pelota antes que la calle.

Seguimos trabajando en iluminación de canchas. Porque en Miraflores el deporte es inclusión, y eso no se negocia.

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