Mar. Jun 2nd, 2026

¡QUEDÓ INAUGURADA LA LUZ EN EL CLUB PATO GÓMEZ!

por Redaccion J 4 horas atrás
 Anoche, junto a parte del equipo municipal y a vecinos encendimos oficialmente la nueva iluminación LED de la cancha de fútbol del Club Pato Gómez.
✍️Una obra más del Programa “Miraflores Brilla en la Cancha” que venimos realizando desde el Municipio en materia deportiva, tanto en la zona urbana como la rural.
🗣️ Otro compromiso cumplido, con recursos propios.
Porque cuando decimos que vamos a trabajar en el deporte, lo hacemos.
Ahora el fútbol no para cuando baja el sol. Más horas de juego, más seguridad y más vida para el paraje. Para que los niños y jóvenes entrenen después de la escuela, para que los clubes organicen sus torneos y para que este lugar sea un punto de encuentro para toda la familia.
Que la cancha se llene de risas, de mates, de banderas y de familias alentando. Porque el deporte también se juega desde la tribuna.
Gracias al presidente y comisión del Club Pato Gómez por el trabajo en conjunto, y gracias a cada vecino que elige la pelota antes que la calle.
Seguimos trabajando en iluminación de canchas. Porque en Miraflores el deporte es inclusión, y eso no se negocia.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com