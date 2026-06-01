SANDRA PETTOVELLO CAMBIÓ LA FECHA DE PAGO DE ANSES DURANTE EL MUNDIAL 2026 POR LOS FERIADOS DE JUNIO
El Ministerio de Capital Humano a través de ANSES comunicó los nuevos calendarios de pagos de junio para jubilados por los feriados y el Mundial 2026.
El organismo previsional ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, hizo oficial el cronograma con las modificaciones en las fechas de cobro correspondientes al mes de junio. Los cambios afectan a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, quienes deberán estar atentos a las alteraciones generadas por los feriados y el Mundial 2026.
Cuándo cobro Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
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DNI terminados en 0: 8 de junio
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DNI terminados en 1: 9 de junio
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DNI terminados en 2: 10 de junio
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DNI terminados en 3: 11 de junio
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DNI terminados en 4: 12 de junio
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DNI terminados en 5: 16 de junio
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DNI terminados en 6: 17 de junio
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DNI terminados en 7: 18 de junio
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DNI terminados en 8: 19 de junio
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DNI terminados en 9: 22 de junio
Cuándo cobro Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
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DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
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DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
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DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
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DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Cuándo cobro Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo de ANSES
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DNI terminados en 0: 8 de junio
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DNI terminados en 1: 9 de junio
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DNI terminados en 2: 10 de junio
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DNI terminados en 3: 11 de junio
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DNI terminados en 4: 12 de junio
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DNI terminados en 5: 16 de junio
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DNI terminados en 6: 17 de junio
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DNI terminados en 7: 18 de junio
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DNI terminados en 8: 19 de junio
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DNI terminados en 9: 22 de junio
Cuándo cobro Asignación por Embarazo
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DNI terminados en 0: 10 de junio
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DNI terminados en 1: 11 de junio
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DNI terminados en 2: 12 de junio
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DNI terminados en 3: 16 de junio
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DNI terminados en 4: 17 de junio
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DNI terminados en 5: 18 de junio
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DNI terminados en 6: 19 de junio
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DNI terminados en 7: 22 de junio
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DNI terminados en 8: 23 de junio
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DNI terminados en 9: 24 de junio
Cuándo cobro Asignación por Prenatal
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DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
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DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
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DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
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DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
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DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio
Cuándo cobro Asignación por Maternidad
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Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio
Cuándo cobro Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
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Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio
Cuándo cobro Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
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DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
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DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
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DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
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DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Cuándo cobro Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
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Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio
Cuándo cobro Prestación por Desempleo
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DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
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DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
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DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
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DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
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DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio