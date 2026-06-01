SAENZ PEÑA DOS HURTOS ESCLARECIDOS: RECUPERARON UNA MOTO ROBADA Y UNA AMOLADORA SUSTRAÍDA

Personal de la Comisaría Primera logró esclarecer dos hechos de hurto ocurridos durante la madrugada del domingo, recuperando los elementos denunciados como sustraídos.

El primer procedimiento se realizó en calle 0 y avenida 33, barrio San Martín, luego de que una mujer de 34 años denunciara el robo de su motocicleta Guerrero, color negra, sustraída frente a su domicilio.

Durante recorridas preventivas del operativo “Lince”, los agentes observaron a dos sujetos trasladando un rodado de similares características. Al notar la presencia policial, abandonaron la motocicleta y huyeron hacia una zona boscosa. Tras verificar la numeración del motor, se confirmó que era el vehículo denunciado, siendo restituido a la damnificada por disposición judicial.

El segundo hecho ocurrió en calles 9 y 22 del centro, donde un hombre de 49 años informó que habían sustraído pertenencias desde su Volkswagen Saveiro mientras permanecía junto a su familia en un salón. Tras un operativo de búsqueda, los efectivos demoraron a un joven de 25 años que intentó escapar luego de arrojar una amoladora marca Daewoo, reconocida posteriormente por el damnificado y entregada a su propietario.

Además, entre viernes y domingo, la unidad realizó la conducción de seis hombres y el secuestro de seis motocicletas por infracción a la Ley 850-J.

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