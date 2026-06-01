ESTUDIANTES DE ESCUELAS TÉCNICAS REALIZARÁN PASANTÍAS EN EL IPDUV

El presidente del Instituto de Vivienda, Fernando Berecoechea, encabezó la firma de los acuerdos junto a directivos de la Escuela de Educación Técnica (EET) N.º 21 “General Manuel Belgrano” de Resistencia y de la EET N.º 15 de Fontana.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) firmó convenios con escuelas técnicas de Resistencia y Fontana para que estudiantes de los últimos años puedan realizar prácticas profesionalizantes en distintas áreas del organismo, fortaleciendo su formación académica y acercándolos al ámbito laboral.

En el caso de la EET N.º 21, ocho alumnos comenzarán un período de pasantías de un mes en diferentes dependencias del instituto. El convenio fue rubricado junto al director del establecimiento, Dante López. Durante las prácticas, los estudiantes cumplirán jornadas de tres horas diarias, lo que les permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y conocer de cerca el funcionamiento de una institución pública.

Asimismo, Berecoechea firmó un acuerdo con el director de la EET N.º 15 de Fontana, Rubén Alberto Guerrera, mediante el cual alumnos del último año podrán participar en espacios de capacitación y prácticas dentro del organismo.

Desde el IPDUV destacaron que estas iniciativas tienen como objetivo complementar la formación técnica de los jóvenes, brindándoles herramientas para su desarrollo profesional y favoreciendo la adquisición de experiencias concretas en entornos de trabajo reales.

Además de los conocimientos específicos, las prácticas apuntan a fortalecer valores y habilidades como la responsabilidad, el trabajo en equipo, la confianza y la proyección hacia futuros desafíos laborales y académicos.

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