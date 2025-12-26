TARJETA TUYA EN TRES CUOTAS

La mesa de Año Nuevo se sirve con Tarjeta Tuya: 3 cuotas sin interés en supermercados, carnicerías, verdulerías y despensas

Desde el viernes 26, se podrá comprar todos los días en 3 cuotas sin interés en comercios adheridos de todos los rubros de alimentos.

Para acompañar la celebración del Año Nuevo, Tarjeta Tuya tiene una nueva promoción en 3 cuotas sin interés, disponible todos los días para la compra de alimentos en comercios adheridos de toda la provincia.

Desde el viernes 26, se podrá acceder a este beneficio en supermercados, despensas, verdulerías, carnicerías, panaderías y todos los rubros alimenticios. Los comercios adheridos se pueden consultar en la web oficial de NBCH: www.nbch.com.ar/promociones

Esta promoción estará vigente hasta el 15 de enero, para comprar todos los días en 3 cuotas sin interés con las versiones de la tarjeta de crédito: Tuya Tradicional, Tuya Joven, Tuya Pyme, Tuya Pyme Rural, Tuya Activa y Tuya Agro.

Más promociones con Tuya

Además, tarjeta Tuya renueva todas sus promociones para comprar con beneficios en toda la provincia. Hasta el 31 de marzo, la tarjeta de NBCH mantiene vigentes sus beneficios para compras en cuotas sin interés y cuotas fijas, disponible todos los días de la semana en cientos de comercios chaqueños.

– Volar por Argentina: continúa la promoción para comprar pasajes y viajar en Aerolíneas Argentinas en 3 y 6 cuotas sin interés, o en 12 cuotas fijas, para vuelos nacionales. La promoción es válida para compras online, telefónicas o presenciales

– Farmacias: las compras en farmacias adheridas se pueden realizar en 3 y 6 cuotas sin interés con todas las versiones de la tarjeta chaqueña.

– Entretenimiento: todos los días hay 2×1 en entradas de cine en las salas de Cines de la Costa. También, en Butaca Uno hay 3 y 5 cuotas sin interés para shows y recitales.

– Clubes: con Tuya se puede abonar las cuotas de los clubes y actividades deportivas en 3 cuotas sin interés.

– Servicios: con Tuya, se pueden abonar las boletas de Sameep y Secheep en 3 cuotas sin interés. Además, se pueden acceder a planes de pago en IPDUV y ATP a través de sus páginas oficiales.

– Promociones generales: Tarjeta Tuya mantiene sus planes de cuotas fijas en 3, 6 y 12 pagos para todos los rubros, los siete días de la semana.

Primera compra

Además, para quienes todavía no tienen Tarjeta Tuya pueden sumar el beneficio exclusivo y vigente para nuevos usuarios: 30% de bonificación en la primera compra, con un tope de $20.000.

Para solicitar la tarjeta chaqueña, se puede hacer de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH.

Para activar la tarjeta, está habilitada la opción telefónica al 0800-888-6224 las 24 horas o a través del WhatsApp verificado al 362 416 1290.

Nuevo Banco del Chaco nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco.

