EL GOBERNADOR ZDERO SUPERVISÓ OBRAS DE DESAGÜES Y DEFENSAS EN EL GRAN RESISTENCIA

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero, ante la persistencia de lluvias que afectan al área metropolitana, encabezó una recorrida por distintos puntos estratégicos del Gran Resistencia para supervisar los trabajos de desagües y defensas hídricas que se ejecutan de manera preventiva y coordinada por el Gobierno provincial.

El recorrido incluyó el Dique y la Estación de Bombeo del Puerto de Barranqueras, así como el Reservorio Sur de Puerto Vilelas, en el sector del Canal de Soberanía, puntos claves para facilitar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las precipitaciones en los barrios más vulnerables.

Durante la supervisión, el gobernador destacó la importancia de la presencia del Estado en el territorio y afirmó: “En el marco del comité de emergencia, junto a los funcionarios que me acompañan, estamos monitoreando permanentemente el sistema de drenaje y escurrimiento del área metropolitana y del dique a través del Río Negro, observando el funcionamiento de las estaciones de bombeo durante estos días en los que se registraron más de 300 milímetros de lluvia acumulada, algo que no ocurría desde hace 70 años. Seguimos trabajando; agradecemos a cada área y al personal de los organismos porque todas las bombas están funcionando y estamos controlando cada punto crítico para anticiparnos y dar respuestas concretas a los vecinos frente a este contexto climático adverso”.

En ese sentido, Zdero remarcó el trabajo de las distintas áreas provinciales y señaló:

“Todas las áreas del Gobierno están abocadas a la asistencia y a la prevención. La prioridad es cuidar a las familias y minimizar los daños mientras continúan las lluvias”.

Finalmente, el mandatario subrayó que los operativos continuarán en los próximos días y aseguró: “Vamos a seguir en cada lugar, de manera permanente, con presencia en el territorio y escuchando a los vecinos, porque después viene otra etapa, que es cuando baja el agua. Vamos a estar siempre asistiendo a las familias y brindando soluciones reales”.

El gobernador estuvo acompañado por la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar; y el director de Sistemas Hídricos, Omar Navarro, quienes brindaron detalles sobre las tareas que se desarrollan en cada sector.

Por su parte, el titular de APA, Jorge Pilar, manifestó:

“Hay un protocolo de trabajo permanente y de monitoreo, con todo el personal afectado a la situación del área metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional es un aliado fundamental, ya que nos permite estar atentos a las alertas y trabajar de manera preventiva en distintos puntos del interior provincial”.

En tanto, el ministro Julio Ferro expresó: “Seguimos trabajando con todas las áreas del Gobierno ante este fenómeno no habitual, que no ocurre desde hace muchísimos años, en coordinación con los municipios para atender las demandas de las familias afectadas”.

