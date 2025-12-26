ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 29 DE DICIEMBRE»

CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 29 DE DICIEMBRE

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo para titulares con documentos terminados en 6 y 7.

¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

Desde el sitio web de ANSES, opciónCalendario de pagos. Desdemi ANSES,ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro. Desde laapp mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir aMis datos, opción Mis fechas de cobro. A través de la modalidadAtención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir aIniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.

