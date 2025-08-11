SUSTRAJERON UN TELÉFONO A MANO ARMADA, PERO NO LLEGARON MUY LEJOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos del Servicio Externo los demoraron y en su poder secuestraron un arma y el celular.

Alrededor de las 20, un hombre informó que dos sujetos a punta de arma de fuego le sustrajeron su teléfono celular en el barrio Villa Libertad. Inmediatamente los efectivos de la Comisaría Séptima tomaron conocimiento y desplegaron patrullajes por inmediaciones informando a los móviles cercanos y al Servicio Externo.

Pocos minutos después, en el barrio Juan Bautista Alberdi vieron a dos hombres con vestimenta similar a la de los autores, los siguieron y los demoraron por la calle Malambo. Entre sus prendas de vestir tenían un arma de fuego fabricada con dos caños metálicos y un cartucho calibre 12, y el teléfono buscado. Secuestraron todo y fueron conducidos a la División Medicina Legal y luego a la comisaría.

En la dependencia, los demorados de 28 y 20 años fueron notificados de su aprehensión por la causa Supuesto Robo a Mano Armada a disposición de la fiscalía en turno. El teléfono fue devuelto a su propietario.

