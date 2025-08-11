FUE DEMORADO CON 400 GRAMOS DE MARIHUANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas sorprendieron al hombre de 32 años con estupefacientes en su poder, fue puesto a disposición de la Fiscalía Antidrogas

Anoche, los efectivos motorizados patrullaban los barrios de la zona sur, cuando fueron alertados por su base, que en el barrio Zampa había un hombre vendiendo estupefacientes, acudieron al lugar.

En la intersección de la avenida Chaco y Honduras, vieron un muchacho con vestimenta similar al descripto, aunque intentó huir fue demorado a escasos metros. Allí los agentes lo identificaron y al realizar una palpación sobre sus prendas descubrieron que escondía un bulto con una sustancia vegetal.

Arribó allí personal policial del Departamento de Consumos Problemáticos, quienes ante un testigo realizaron la prueba de la sustancia, que arrojó resultado positivo a cannabis sativa con el peso de 401 gramos.

Se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas en turno a cargo de la Dra. Lovey Pessano, quien dispuso que el hombre de 32 años sea notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737.

