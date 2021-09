SUSANA GIMÉNEZ ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SUPERAR EL COVID-19: «NO ME IBA A INTUBAR, PREFERÍA MORIR»

La diva argentina confesó sentirse cerca de la muerte durante sus días de internación en Uruguay.

Susana Giménez rompió el silencio tras varios meses y dio detalles únicos sobre cómo fueron sus días en Uruguay mientras padecía de coronavirus. «No me iba a intubar, prefería morir», confesó la diva en su regreso al país.

Sobre su relación con la enfermedad, contó: «Mi Covid fue muy grave. Yo no me imaginé nunca que era una cosa así. Hay gente que lo tiene de distintas maneras, mi hija lo tuvo y no tuvo absolutamente nada. Yo tuve neumonía bilateral. Fue horrible. Y las secuelas que te deja», expresó en una entrevista con Telefe, en la que se utilizó por primera vez en el país tecnología de realidad virtual para realizar un reportaje.

Además, mencionó sus temores tras la internación: «El peor miedo fue morirme primero, y después que me intubaran. Dije que si me tenían que intubar dije que no. Que me dejen ir. Te duermen para ponértelo. Ese fue mi mayor miedo, el intubamiento. No tenía ganas de morirme en ese momento. El terror que te agarra, yo lloraba por todo».

En ese sentido, la conductora indicó que al principio todos le decían «que iba a salir adelante», pero que con el correr de los días «ya no me decían nada». «Ahí pensé que me tocaba. Un día me llamó mi nieta y terminé llorando una hora. Fue muy fuerte. Yo soy una persona que nunca tuve muchos problemas. Pero fue muy duro», añadió.

Por último, se refirió a la situación del país: «Me preocupa la inflación, la pobreza, todo. Hace mucho que no estoy y sé que la gente sufre. Creo que para las PASO estoy, pero después volveré. Tengo ganas de votar. Todo el mundo tiene ganas de votar. Es saber si pasa algo positivo, si reacciona. No quiero hablar mucho de política porque siempre me meto en líos. Me llaman Ricardo Darín y Florencia Bas y me retan».

