SUOEM CASTELLI “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL PROXIMO 28 DE NOVIEMBRE”

El Sindicato S.U.O.E.M. de Castelli, Tiene el agrado de dirigirse a Ud. a los efectos de solicitar, tener a bien de dar publicidad al siguiente comunicado:

La comisión directiva del sindicato unión obreros y empleados municipales (S.U.O.E.M.), de Castelli, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 46 del estatuto gremial, invita a sus afiliados, a celebrar la segunda convocatoria de asamblea general ordinaria anual, la cual dará lugar el día viernes 28 de noviembre de 2025, como se había previsto, a partir de las 19:00 hs en la sede gremial, ubicado en avda. Pte. Perón Esquina Padre Holzer, de la ciudad de Juan José Castelli, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1° Elección De Dos Asambleístas Para Firma Del Acta, Junto Al Secretario General Y El Secretario De Actas.

2° Lectura Y Consideración De La Memoria Y Balance Anual, Correspondiente al ejercicio que va desde 01 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.-

3° Informe De La Comisión Revisora De Cuentas.-

4° temas varios.-

En caso de no contar con el quorum de afiliados necesarios, más del 35% del padrón, y después de transcurrido una hora, la asamblea se declara resolutiva con los afiliados presentes.-

Sin otro particular saludamos a Ud. Atte.-

