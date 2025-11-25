MARCELO GALLARDO FUE TAJANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN ANTE RACING Y HABLÓ DE SU FUTURO COMO DT DE RIVER

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego de la eliminación que sufrió River ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura. Tras haber perdido 3-2 en el minuto 48 del segundo tiempo, el Muñeco acusó el golpe y reflexionó sobre lo ocurrido en el Cilindro, pero también sobre el mal año que tuvo el equipo. Además, confirmó su continuidad en el cargo ante cualquier duda que pudiera surgir.

“En este último trimestre claramente nos ha sido muy dificil sostenernos como equipo y respecto de cómo había empezado el año. Estoy desilusionado por cómo lo terminamos. No fue un año que pudimos sacar adelante o un final como hubiésemos querido. Hubo objetivos en juego hasta el final, eso nos pone en un lugar incómodo y hay que hacerse cargo”, dijo el DT de River.

Y continuó: “Asumo la responsabilidad de este momento y de este año. Me tomaré estos días, como ya lo vengo haciendo, para reflexionar y para hacer una revisión para cambiar. Esto no va a terminar así: termina el año de manera negativa, pero ya con mi cabeza empiezo a pensar cómo seguimos. Empiezo a trabajar desde mañana mismo. Es un año totalmente negativo e incómodo para nosotros”.

Racing eliminó a River del Clausura 2025. (Foto: Fotobaires)

Sobre los ingresos de Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda, explicó: “Entraron dos jugadores jóvenes y frescos para reemplazar a dos jugadores que nos dieron muchísimo en estos años y que lo estaban sintiendo. Enzo y Nacho estaban para salir”.

“Seguramente he fallado, soy muy autocrítico. Mi autocrítica es personal y para adentro. No voy a exponer a nadie. Me pongo yo al frente. Seguramente cometí errores y hay que asumirlos. Cuando las cosas no salen, soy responsable y, cuando salen, también. Las cosas como son. Es un año malo en mi carrera como entrenador, pero tuve otros buenos. Yo estoy bien conmigo”, sostuvo, con tono firme.

Respecto de cómo sigue la agenda del equipo y de la mirada hacia el futuro, explicó: “Tenemos que volver a reunirnos en dos días y comunicar lo que haya que comunicar. No hemos parado en todo el año y nos costó sostenernos desde lo físico, mental y futbolístico en el último trimestre. Nos toca descomprimir porque las cabezas están muy cargadas”

Finalmente, dejó en claro que su continuidad en el cargo de entrenador no está en duda: “Hemos perdido mucho, pero antes de este trimestre eran solo dos partidos en todo el año. Fue un pésimo trimestre, no pudimos dar el salto de calidad. Quedará como un año negativo de mi carrera como entrenador, pero en mi interior tengo mucho para dar todavía. Si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano y decirlo”.

Cómo fue la reacción de Marcelo Gallardo tras la eliminación de River

Al terminar el partido, Gallardo se mostró con gesto serio y esperó a sus jugadores para irse al vestuario. Las cámaras de la transmisión oficial se fueron con el Muñeco y lo mostraron quieto, mirando hacia adelante. Mientras, dentro de la cancha, los jugadores y el cuerpo técnico de Racing desataban su locura.

En el Cilindro, River sumó un nuevo golpe en un 2025 que fue totalmente adverso. Sin títulos y con cada vez menos chances de entrar a la Copa Libertadores del año próximo, los hinchas agotan su paciencia.