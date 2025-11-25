SAN MARTÍN: UN HOMBRE DE 34 AÑOS FALLECIÓ TRAS EL DERRUMBE DE UNA CONSTRUCCIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió ayer por la tarde, en la intersección de las calles Saavedra y 9 de Julio de esa localidad.

Cerca de las 18, personal de la Comisaría San Martín fue alertado sobre el derrumbe de una vivienda en construcción, donde una persona había quedado atrapada. Al llegar, los agentes confirmaron el fallecimiento de un hombre de 34 años, quien se encontraba trabajando en el lugar junto a otro obrero.

El segundo trabajador sufrió fractura del tercio proximal del peroné derecho, excoriaciones en rodilla y tobillo, y fractura con subluxación de tobillo derecho, quedando bajo reposo y tratamiento médico.

El Gabinete Científico intervino para retirar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes.

Debido al riesgo estructural, personal de Secheep y del municipio colaboró en la zona y posteriormente se procedió a la demolición preventiva de la construcción para evitar nuevos derrumbes.

