«SOY INTACHABLE»: CAPITANICH SE PLANTÓ Y VOLVIÓ A LLAMAR «FORRO» AL CANDIDATO DE ZDERO

El ex mandatario chaqueño Jorge Capitanich visitó el programa de stream de DataChaco , donde abordó en profundidad su decisión de postularse como legislador provincial. En un tono firme, cuestionó los ataques del oficialismo y defendió su trayectoria en la gestión pública. Además volvió a llama «forro» al candidato del oficialismo provincial.

«Yo no quería ser candidato. Me obligaron las circunstancias. Lo que estoy viviendo es una persecución ideológica y un ataque sistemático», expresó el actual postulante del Frente Chaco Merece Más. Según señaló, el objetivo de su candidatura es poner un freno político al gobernador Leandro Zdero y a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Capitanich sostuvo que siempre respetó la diversidad de opiniones y criticó el rumbo actual del oficialismo provincial. «Yo respeté a quienes llegaron por voluntad popular. Zdero no lo hace. Eso rompe las reglas de la democracia», afirmó. Sin embargo, al ser consultado por la ofensa que había expresado en un acto partidario sobre el candidato oficialista, Coqui volvió a tildarlo de «forro» y luego lo nombró correctamente. «La cantidad de cosas que dijo Ferro fueron terribles, esto ha escalado en una violencia y persecución verbal terrible.

Frente a estos dichos, la periodista Silvana Sanabria le preguntó si se arrepiente de haberle dicho «forro», a lo que Coqui respondió: «¿Y ellos? Ellos no se arrepienten de nada. Gastaron 2.600 millones de pesos en una consultora de dudosa ética para agraviar e injuriarme todos los días, y ellos no dicen nada, no se arrepienten y siguen con esa actitud», remarcó el ex gobernador.

En defensa de su figura, el ex gobernador subrayó: «Me podrán criticar por lo que pienso o hago, pero nadie puede señalarme por deshonestidad. Tengo una trayectoria intachable». Seguidamente el candidato enumeró sus cargos como senador nacional, intendente y tres veces gobernador del Chaco.

¿Coqui va a estar en la Legislatura chaqueña?

Si bien evito confirmar si asumirá como diputado, Capitanich declaró: «yo voy a hacer lo que tenga que hacer y lo que siempre hice. A mí me decían turista electoral, y hasta intendente fui, con los mejores salarios pagos. Pero yo pondría en discusión esta legislatura provincia. No puede tener 2500 trabajadores, en todo caso puede haber servicio civil, otros mecanismo, pero hay que respetar a la ciudadanía.

Críticas al Poder Legislativo

Además aclaró que no cree que deba que haber sesiones todas las semanas. Tiene que haber menos gastos. La calidad del debate se debe sostener. No se puede estar debatiendo 6 horas en proyectos o resoluciones. Tiene que haber pocas leyes, pero bien debatidas, y eso implica un Poder Legislativo serio.

Propuestas

El candidato de Chaco Merece Más expresó que no sólo hay que pensar en las necesidades urgentes como las tarifas de luz, además se refirió a la emergencia alimentaria, entre otros temas. «El programa Ñachec no puedo funcionar así, necesitamos declarar la emergencia alimentaria. Es necesario declarar la emergencia agropecuaria, y verificar la emergencia en materia de salud, educación y laboral, entonces hay que trabajar en esos objetivos de manera conjunta».

Trabajo Actual

El ex gobernador aclaró que actualmente tiene actividades con una consultoría general. «Hago informes de economía nacional y economía internacional. Estoy haciendo el doctorado en la tesis estará en 2026/2027 de economía para el desarrollo. A mi contratan empresas, son honorarios importantes , actualmente tenfo 10 proyectos de gran escala, pero los cobro cuando termino».

Ficha Limpia

Frente a los casos de corrupción que salpicaron su gestión fue contundente y dijo que todos los políticos tienen que tener declaración jurada patrimonial, declaración jurada impositiva. «Yo tuve 60 días hábiles para que la gente denuncie, ninguna sola denuncia tuve en contra. También rendí cuentas en el sistema de metas de SIGOB (SISTEMA DE METAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CHACO CHACO) que lo instituimos nosotros, con ejecución presupuestaria y todo eso fue rendido ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y eso fue publicado. Todo esto lo explico para que después me dejen trabajar».

En este sentido Capitanich sostuvo que «la capaña negativa en su contra» le afectó laboralemten. «Yo tenía acordado cargos de índole nacional e internacional con empresas, pero te van descartando porque la gente no quiere a alguien que pueda ser conflictivo, porque todo el tiempo recibo ataques mediáticos. Por eso puse reglas antes de las elecciones, si alguien perdía tenía que poder trabajar sencillamente», concluyó.

«En mi caso soy una persona calificada desde el punto de vista profesional, por experiencia y formación intelectual, entonces la posibilidad de obtener empleos en mi caso son muy buenas y de buenos honorarios, y eso me lo van obturando con este nivel de ataque impiadosos hacia mi persona», declaró al finalizar.