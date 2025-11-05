SORPRESA TOTAL EN RIVER: GALLARDO CONVOCÓ A UNA CONFERENCIA URGENTE JUNTO A STEFANO DI CARLO
En plena previa del Superclásico ante Boca, el entrenador hablará a las 18 horas en el Monumental. Se espera un anuncio clave sobre su futuro y el rumbo del equipo.
El Mundo River quedó en estado de alerta este miércoles tras una noticia inesperada. Marcelo Gallardo sorprendió a todos al convocar de urgencia a una conferencia de prensa para las 18 horas en la Sala de Sesiones del estadio Monumental, acompañado por Stefano Di Carlo, el flamante nuevo presidente del club.
La convocatoria llega a solo cuatro días del Superclásico ante Boca en La Bombonera, lo que multiplicó las especulaciones en torno al futuro del entrenador y el momento institucional del Millonario. El comunicado del club informó que “el director técnico del plantel profesional de fútbol masculino ofrecerá una conferencia junto al presidente Stefano Di Carlo”, sin precisar los motivos del encuentro.
Sin embargo, en los pasillos del Monumental se da por hecho que el tema central será la continuidad del Muñeco, cuyo contrato vence a fin de año. El DT atraviesa una temporada difícil, marcada por la irregularidad del equipo y los objetivos no alcanzados. En este contexto, la conferencia podría tener dos lecturas: un posible anuncio de despedida o una ratificación en el cargo respaldada por la nueva dirigencia.
En ambos casos, se trataría de un gesto fuerte de Di Carlo, quien asumió recientemente como presidente en reemplazo de Jorge Brito.
Otro detalle que alimenta el misterio es el silencio mediático del DT en los últimos compromisos. Tras la derrota ante Gimnasia, Gallardo se retiró del estadio sin dar declaraciones, y en el duelo frente a Independiente Rivadavia apenas ofreció un breve discurso sin responder preguntas. Por eso, su decisión de hablar públicamente en medio de la crisis deportiva genera enorme expectativa entre los hinchas y el periodismo.
En paralelo, trascendieron detalles de la charla que Gallardo mantuvo con el plantel el martes por la mañana, en la primera práctica post caída ante Gimnasia. Según el periodista Germán García Grova, el técnico se reunió con los referentes, entre ellos Enzo Pérez y Marcos Acuña, y apuntó a “la palabra revancha” como mensaje central. “Les dijo que este Superclásico puede ser la gran oportunidad para revertir todo lo que pasó y volver a encaminar el año”, reveló la fuente.
Con la Banda Roja sin depender de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores, el duelo ante el rival de toda la vida aparece como una prueba de fuego. La conferencia de Gallardo y Di Carlo, programada para esta tarde, podría definir mucho más que una estrategia deportiva: podría marcar el rumbo del próximo ciclo en Núñez.