Sorpresa total en River: Gallardo convocó a una conferencia urgente junto a Stefano Di Carlo

En paralelo, trascendieron detalles de la charla que Gallardo mantuvo con el plantel el martes por la mañana, en la primera práctica post caída ante Gimnasia. Según el periodista Germán García Grova, el técnico se reunió con los referentes, entre ellos Enzo Pérez y Marcos Acuña, y apuntó a “la palabra revancha” como mensaje central. “Les dijo que este Superclásico puede ser la gran oportunidad para revertir todo lo que pasó y volver a encaminar el año”, reveló la fuente.

Con la Banda Roja sin depender de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores, el duelo ante el rival de toda la vida aparece como una prueba de fuego. La conferencia de Gallardo y Di Carlo, programada para esta tarde, podría definir mucho más que una estrategia deportiva: podría marcar el rumbo del próximo ciclo en Núñez.