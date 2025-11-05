Es oficial: esta es la nueva camiseta de la Selección Argentina para jugar el Mundial 2026

Otro guiño al pasado aparece en la parte trasera, donde se inscribe el año 1893, fecha de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino. En el pecho, el escudo de la AFA luce renovado, acompañado por el parche dorado de campeón mundial, mientras que del lado derecho se encuentra el clásico logo de Adidas. El conjunto se completa con un short azul -a diferencia de las versiones anteriores que solían ser blancos o negros-, con tres tiras celestes en los laterales y detalles que refuerzan la identidad del equipo.