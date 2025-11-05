A días del Superclásico, Marcelo Gallardo renovó su contrato con River: seguirá hasta diciembre de 2026

Marcelo Gallardo en River.

A pesar de los resultados irregulares del equipo, la dirigencia decidió renovar la confianza en Gallardo. Según trascendió, la continuidad no depende del desempeño deportivo de lo que resta de 2025, por lo que el entrenador seguirá en el cargo al menos hasta fines de 2026. La medida refleja la intención de sostener un proyecto a largo plazo, incluso en medio de la presión por los resultados. Di Carlo considera a Gallardo una figura clave en la reconstrucción del club, tanto en el plano futbolístico como institucional.