SOMOS MONTE CHACO “FUIMOS INVITADOS A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DEL PODER LEGISLATIVO”

El día viernes 4 de abril, ante nuestro pedido formal, fuimos invitados a la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente del Poder Legislativo, junto a lxs diputadxs provinciales de dicha Comisión, para hablar sobre proyectos de ley relacionados al aprovechamiento de nuestros bienes comunes y las penas asociadas a los desmontes.

Entre dichos proyectos,el promovido por el diputado Juan José Bergia, Proyecto de Ley 1861/2024, “Incremento de multas por desmonte ilegal y Régimen de restauración de bosques nativos”, propone que quien corta árboles ilegalmente obtenga beneficios comercializando los árboles que mató. Además, los proyectos proponen restauraciones sin definiciones o mecanismos claros para tal fin, abriendo la puerta a riesgosas interpretaciones.

Estuvimos presentes y expresamos nuestra posición sobre la necesidad de que LOS DESMONTES DEBERÍAN SER DELITO PENAL, los desmontadores seriales avanzan con sus ilegalidades, pagando las multas y repitiendo sus crímenes. NO ACEPTAMOS LAS MULTAS A CAMBIO DE NUESTRO MONTE NATIVO.

Además, cuando se cortan ilegalmente los árboles, no se puede quemar pero tampoco se puede fomentar o alentar a que quien cometió ese crimen aproveche comercialmente esa madera, lo que sería un blanqueo encubierto del desmonte ilegal, cuestión ya planteada en el actual OTBN que busca legalizar grandes áreas en zona amarilla que han sido desmontadas en los últimos 10 años. Pensamos que esa madera a pesar de ser cortada, de todos modos debería quedar en el suelo, como un soporte para las especies pioneras que podrían, sin dudas con muchísima dificultad, recolonizar el monte destruido.

Por último, dejamos claro que la restauración no puede ser jamás realizada con especies exóticas, como pino o eucaliptus. Es necesario que la restauración y regeneración de nuestros bosques se haga idóneamente, abierta a la comunidad, involucrando profesionales calificados, grupos e instituciones que exceden la ingeniería forestal e incluyen ecólogos, mastozoólogos, entre otros, y tomando como referencia bosques nativos cercanos que aún no han sido desmontados. Hay suficiente evidencia en bosques del sur argentino de qué puede pasar cuando se implantan pinos indiscriminadamente, no solamente se promueven incendios sino pérdida de biodiversidad.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia en la legislatura, nos manifestamos en la calle para compartir el gran problema del desmonte con el resto de la sociedad chaqueña.

Queremos dejar constancia también de que a los compañerxs que habían notificado su participación presencial, los tuvieron esperando en el hall de acceso al recinto durante 40 minutos aproximadamente, lo cual los privó de escuchar a quienes hablaron antes y de tener conocimiento de lo que se discutió, acción que disminuye gravemente el debate público. Y por último, la vicepresidenta se comprometió a pasar el vídeo en el recinto de la Cámara de Diputados, cuando se vuelva a tratar el tema referido a estos proyectos.

