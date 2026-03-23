SOLICITUD DE PARADERO

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en Comisaría Colonia Unidas, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de MARÍA DE LOS ÁNGELES ROMERO, de 22 años, de 1,60 metros de altura, de contextura física robusta, tez blanca, cabello rubio claro, ojos color verdes claros ,usando la siguiente vestimenta y/o efectos personales: remera mangas cortas color lila, calza corta tipo floreada y ojotas color rojo Se le ha visto por última vez en Colonias Unidas en fecha 20/03/2026.

Cualquier novedad sobre la persona , favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaría Colonia Unidas al o al servicio de emergencias 911.-

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