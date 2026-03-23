CIERVO PETISO  RECUPERÓ A SU PERRO TRAS HABER SIDO DADO EN ADOPCIÓN

El animal había sido hallado en la vía pública y entregado a otra familia.

Esta mañana, los agentes de la comisaría local, lograron recuperar un perro, luego de haber estado extraviado durante varios días.

El hecho se originó días atrás, cuando el animal se escapó de un campo en la Colonia La Florida. Tras casi una semana sin novedades, el dueño lo reconoció en una publicación de Facebook, donde se informó que había sido encontrado en cercanías de la Ruta Provincial N° 32 y posteriormente dado en adopción a una familia en General San Martín.

Tras la denuncia, la Policía logró contactar a la persona que lo tenía, quien manifestó haberlo adoptado de buena fe y accedió a devolverlo. Finalmente, el perro fue restituido a su dueño con intervención policial y bajo acta.

Relacionado