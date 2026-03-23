RESUMEN FIN DE SEMANA CON 289 OPERATIVOS Y 461 PERSONAS DEMORADAS EN TODA LA PROVINCIA

También se incautaron 496 motocicletas, un automóvil y armas.

Durante el último fin de semana, efectivos policiales llevaron adelante 289 operativos de prevención y control, que arrojaron como resultado 403 contraventores, 51 aprehendidos y 7 menores demorados.

En el marco de estos procedimientos, se secuestraron 496 motocicletas, 3 armas de fuego, 6 armas y 1 automóvil.

Por su parte, la Policía Caminera labró 264 actas por infracciones varias y realizó 10 controles de alcoholemia en rutas nacionales y provinciales.

En Charata, se realizaron 26 operativos, con 5 personas demoradas, 14 contraventores y el secuestro de 45 motocicletas.

En Villa Ángela, el personal llevó adelante 50 operativos, demoró a 7 personas, 92 contraventores e incautó 90 motocicletas, una motocicleta con pedido activo, un arma de fuego y un arma blanca.

En General José de San Martín, se concretaron 53 operativos, con 5 personas demoradas, 167 contraventores y el secuestro de 154 motocicletas, un arma de fuego, un arma blanca y 33 gramos de cocaína,

En Juan José Castelli, se desarrollaron 60 operativos, demoraron a 5 personas, 9 contraventores y secuestraron 62 motocicletas, una motocicleta con pedido activo y un automóvil.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, se realizaron 50 operativos, con 8 personas demoradas, 76 contraventores y 7 menores detenidos, también secuestraron de 53 motocicletas, dos motocicletas con pedido activo y dos armas blancas.

Finalmente, en el área Metropolitana de Resistencia, se llevaron adelante 50 operativos, con 21 personas demoradas, 45 contraventores, el secuestro de 86 motocicletas, dos motocicletas con pedido activo, un arma de fuego, dos armas blancas, 0,021 gramos de marihuana y 0,079 gramos de marihuana.

Relacionado