GENERAL SAN MARTÍN SECUESTRAN MÁS DE 200 GRAMOS DE COCAÍNA EN LA TERMINAL Y DETIENEN A UNA MUJER

En el marco de operativos contra el narcomenudeo, efectivos de la Policía del Chaco realizaron un procedimiento en la terminal de ómnibus de General San Martín, que culminó con el secuestro de droga y la aprehensión de una mujer de 27 años.

El operativo se desarrolló durante controles de colectivos e identificación de pasajeros, cuando los agentes recibieron información sobre una mujer que transportaría estupefacientes desde Resistencia hacia Presidencia Roca.

A partir de ello, se intensificaron los controles, logrando identificar a la sospechosa, quien intentó ocultar entre sus pertenencias un objeto que contenía dos envoltorios con sustancia blanquecina.

Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 249 gramos. Además, se secuestraron un teléfono celular, dinero en efectivo y boletos de viaje.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, la mujer fue notificada de su aprehensión en la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, continuándose con las actuaciones de rigor.

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