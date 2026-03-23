RESISTENCIA DEMORAN A UN JOVEN TRAS INTENTO DE ROBO Y SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA

Pasadas las 21, efectivos de la Policía del Chaco demoraron a un joven de 21 años tras un intento de robo ocurrido en un predio en construcción de la ciudad de Resistencia.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de calle Mendoza al 1900, donde dos sujetos fueron sorprendidos por el personal policial. Al advertir la presencia de los agentes, ambos intentaron darse a la fuga, logrando demorar a uno de ellos a pocos metros, mientras que el otro logró escapar.

Durante las tareas investigativas, se logró el secuestro de una motocicleta que habría sido abandonada por uno de los involucrados, la cual contenía documentación en su interior.

La Fiscalía en turno dispuso que el demorado sea notificado en la causa por tentativa de hurto, continuando con las diligencias para dar con el segundo implicado.

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