DETUVIERON A UN HOMBRE POR ABIGEATO TRAS SEGUIR RASTROS EN ZONA RURAL

Secuestraron carne vacuna, herramientas y elementos utilizados para la faena clandestina.

Este domingo por la tarde, personal de la División Operaciones Rurales Machagai, junto a efectivos de la Sección Rural de Presidencia de la Plaza, intervino en un hecho de abigeato en la zona de chacras de Brandsen Sur.

Todo comenzó con la denuncia de un productor rural, quien notó que le habían robado un animal vacuno. Al llegar al lugar, los policías siguieron rastros que los llevaron a encontrar restos de la faena, como vísceras, cuero y la cabeza del animal, confirmando lo ocurrido.

A medida que avanzaron, detectaron cortes en el alambrado y siguieron el rastro durante varios kilómetros hasta llegar a un campo donde sospechaban que podía estar el autor.

En ese lugar, hallaron más restos de carne, botas con manchas y otros elementos. Durante el rastrillaje, lograron demorar a un hombre que intentó escapar entre el monte, a quien le encontraron carne en su poder.

Además, dentro de una vivienda del mismo predio, secuestraron unos 80 kilos de carne vacuna recién faenada, junto a herramientas e indumentaria que habrían sido utilizadas en el hecho.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, el hombre quedó detenido en la causa por supuesto abigeato y fue trasladado a la comisaría, mientras continúan las actuaciones.

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