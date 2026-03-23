OPERATIVO ANTIDROGAS DETUVIERON A DOS PERSONAS CON COCAÍNA TRAS INTENTAR EVADIR UN CONTROL POLICIAL

El procedimiento se realizó sobre la “Ruta 16 vieja”, donde los sospechosos intentaron huir al advertir la presencia policial. Secuestraron droga, dinero en efectivo y celulares, y además se constató que ambos tenían pedidos activos de detención.

En la noche de este domingo, efectivos de la División Microtráfico Interior, llevaron adelante un operativo de control vehicular sobre un camino vecinal conocido como “Ruta 16 vieja”, que conecta las localidades de Presidencia Roque Sáenz Peña y Napenay.

El procedimiento se realizó en el marco de tareas preventivas contra el narcomenudeo, teniendo en cuenta que dicho camino es utilizado ocasionalmente para evitar controles sobre la Ruta Nacional 16.

Durante el operativo, un automóvil con dos ocupantes intentó evadir el control realizando una maniobra brusca, lo que derivó en un seguimiento controlado por parte del personal policial. A unos 100 metros, ambos fueron interceptados.

En el trayecto, los sospechosos se habían descartado de un envoltorio, que posteriormente fue recuperado, constatándose que contenía 41 bochitas de cocaína. Además, en poder de los mismos se secuestraron más de 170 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Los involucrados, de 30 y 31 años, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley 23.737.

Asimismo, al verificar sus datos en el sistema SiGeBi, se estableció que ambos registraban pedidos activos de aprehensión, por lo que se avanzó con las actuaciones correspondientes. El vehículo en el que se desplazaban también fue secuestrado y trasladado para resguardo.

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