LA FISCAL OÑUK SOSTUVO QUE «NO SE PUEDE DESCARTAR NINGUNA HIPÓTESIS» EN EL CASO BERNABÉ NAVARRO

La funcionaria confirmó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis. «No podemos descartar nada, todo es materia de investigación» , afirmó.

El hallazgo de pertenencias y el inicio de una nueva línea

Oñuk explicó que el viernes se recibió un dato clave que permitió avanzar en la causa. «Se tomó conocimiento de que en un lugar determinado habría elementos que pertenecían a esta persona», indicó.

A partir de esa información, la Policía logró ubicar la bicicleta, la billetera y documentación personal de Navarro, lo que derivó en un amplio operativo en la zona. «Ese dato fue positivo y a partir de ahí se inició una nueva línea investigativa», señaló.

Posteriormente, se desplegó un rastrillaje a unos 10 kilómetros del lugar, donde finalmente se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida. «Primero se encontraron prendas de vestir y luego una perra de la división de búsqueda de personas localizó el cuerpo», detalló.

Autopsia y estudios en curso

La fiscal indicó que el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), donde se realizó la autopsia, aunque los resultados aún no están disponibles.

«Se tomaron muestras que están siendo analizadas por el laboratorio de anatomía patológica. Recién con esos resultados la médica forense podrá emitir una conclusión», explicó.

Además, se solicitó una prueba de ADN para confirmar la identidad del cuerpo: «Estamos trabajando para determinar fehacientemente si se trata de Bernabé Navarro».

Dos detenidos y múltiples líneas de investigación

En el marco de la causa, hay dos personas detenidas, quienes fueron vinculadas a partir de la tenencia de pertenencias del hombre desaparecido.

«Estas personas tenían algunos de los elementos que pertenecen a Navarro, por eso se ordenó su detención», sostuvo Oñuk, aunque aclaró que no existe un vínculo previo conocido entre ellos y la víctima.

También adelantó que se investigará si hubo movimientos económicos con los datos del hombre.«Vamos a solicitar la intervención de Delitos Económicos para determinar si se registró algún tipo de cobro de su jubilación», indicó.

Prudencia y respeto por la familia

La fiscal remarcó la necesidad de actuar con cautela en esta etapa del proceso: «Tengo que ser prudente porque estamos en plena investigación y hay que preservar las pruebas».

En ese sentido, subrayó la importancia de los resultados forenses: «Va a ser determinante conocer la causa de muerte para poder enfocar la investigación». Además, indicó que solicitó a los médicos intervinientes que adelanten cualquier conclusión preliminar que tengan para poder avanzar lo más rápido posible con la causa.

Por último, hizo referencia al impacto del caso: «Detrás de esto hay una familia que viene buscando a su ser querido desde hace semanas. Nuestro objetivo es poder esclarecer lo ocurrido y darles una respuesta».