CUBA EN APAGON TOTAL

Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas de la nación Antillana confirmaron a medios locales de prensa que se investigan las causas de esta nueva desconexión

Los especialistas dijeron que sí se manifestó una salida de la unidad #6 de la termoeléctrica de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, seguida de una cascada de unidades generadoras que salieron de servicio y que provocó la caída TOTAL del sistema.

La entidad afirmó que se establecen los protocolos de restauración. Mientras que los microsistemas en las distintas provincias se activaron para brindar servicio a los centros vitales (hospitales)

Este es el segundo apagón TOTAL en menos de siete días que experimenta Cuba.

Los habitantes del país sufren un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que impacta en la vida cotidiana de los más de ocho millones de cubanos. Washington busca cambiar el gobierno y sistema político del país Caribeño

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