INTERVENCIÓN POLICIAL DEMORARON A DOS HOMBRES TRAS INTENTAR ROBAR UN CELULAR EN AVENIDA CASTELLI

El hecho ocurrió frente a varios vecinos que intervinieron y retuvieron a los sospechosos hasta la llegada de la Policía. Ambos fueron conducidos a la comisaría.

Pasadas las 23, efectivos de la Policía del Chaco intervinieron en un procedimiento por un intento de robo ocurrido sobre avenida Castelli al 1400, en la ciudad de Resistencia.

El operativo se dio en el marco del Programa de Prevención Metropolitana, tras un aviso por desorden en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con un joven de 19 años, quien relató que momentos antes dos hombres habían intentado sustraer el teléfono celular de su pareja, increpándola en la vía pública.

La situación fue advertida por vecinos de la zona, quienes intervinieron y lograron reducir a los sospechosos hasta la llegada del personal policial.

Los dos hombres, de 48 y 41 años, fueron demorados y trasladados a la comisaría jurisdiccional.

Relacionado