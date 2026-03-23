MÁS DERECHOS PARA LAS FAMILIAS: 50 TÍTULOS Y NUEVAS SOLUCIONES HABITACIONALES EN SÁENZ PEÑA

El gobernador Leandro Zdero encabezó en Presidencia Roque Sáenz Peña la firma de un convenio para la ejecución de soluciones habitacionales y acompañó la entrega de 50 títulos de propiedad a familias de la localidad.

En ese marco, se concretó la rúbrica del acuerdo entre el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, representado por su presidente Fernando Berecoechea, y la Municipalidad local, a cargo del intendente Bruno Cipolini. El convenio prevé la ejecución de 20 soluciones habitacionales destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y garantizar un acceso más seguro al hábitat. El acuerdo establece además la reubicación de 20 familias que actualmente residen en zonas de riesgo cercanas a infraestructuras ferroviarias. El IPDUV aportará los materiales de construcción y la supervisión técnica, mientras que el Municipio tendrá a su cargo la ejecución de las obras y la administración de la mano de obra. El instrumento tendrá una vigencia de 180 días o hasta la entrega definitiva de las viviendas, consolidando un esquema de trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para atender el déficit habitacional.

Durante la jornada de ayer, que contó también con el acompañamiento de la senadora Silvana Schneider, se concretó la entrega de 50 títulos de propiedad, en una acción que fortalece la seguridad jurídica de las familias y garantiza el acceso a derechos vinculados a la tierra y la vivienda. En algunos casos, los beneficiarios accedieron a su título luego de casi 40 años, lo que representa un avance significativo en materia de regularización dominial.

EN ESTOS 2 AÑOS DE GESTIÓN YA SUPERAMOS LA ENTREGA DE 5.000 TÍTULOS DE PROPIEDAD

En este contexto, el gobernador Zdero destacó: “En estos dos años de gestión ya superamos la entrega de 5.000 títulos de propiedad, avanzando en una deuda pendiente con la gente”. Asimismo, remarcó la importancia de garantizar seguridad jurídica a las familias y señaló que “la verdadera tranquilidad es contar con el título de propiedad”.

BERECOECHEA: “HABÍA QUE DEVOLVERLE LA DIGNIDAD A QUIENES ESPERARON TANTO TIEMPO SU TÍTULO”

Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, acompañado del vocal, Daniel Monti, valoró el esfuerzo sostenido de las familias y subrayó la necesidad de recomponer el vínculo entre el Estado y los vecinos. “Había que devolverle la dignidad a quienes esperaron tanto tiempo su título”, expresó.

CIPOLINI: “HOY SE CONSOLIDA UN PASO IMPORTANTE PARA MUCHAS FAMILIAS”

A su turno, el intendente Bruno Cipolini resaltó el impacto de estas acciones en la comunidad: “Hoy se consolida un paso importante para muchas familias, brindando certeza y fortaleciendo el futuro de las próximas generaciones”.

El Gobierno del Chaco afirmó que continuará impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda y la regularización dominial en todo el territorio chaqueño.

Acompañaron esta acto, los diputados provinciales, oriundos de Sáenz Peña: Marilin Rodríguez y Enrnesto Blasco.

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