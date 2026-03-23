LLUVIAS ABUNDANTES EN CHACO: INTENSOS OPERATIVOS DE DRENAJE Y SE ESPERAN MEJORAS HACIA EL FINAL DEL DÍA

El Comité de Contingencia del Gobierno provincial, monitoreado permanentemente por el gobernador Zdero, lleva adelante un amplio operativo de drenaje y asistencia en distintos puntos del área metropolitana y en varias localidades, a través de: APA, Vialidad Provincial; Secheep, Sameep, Defensa Civil, y demás áreas gubernamentales con el objetivo de mitigar anegamientos y garantizar la circulación.

Desde las áreas técnicas de APA informaron que las estaciones de bombeo funcionan con normalidad, aunque el volumen de agua caída en un corto período de tiempo supera la capacidad habitual de escurrimiento. En este sentido, remarcaron que la situación responde a la intensidad del fenómeno climático; el presidente del organismo, Jorge Pilar, detalló que el operativo preventivo se activó durante la madrugada “Desde las 4:30 comenzamos con el control total del sistema de bombeo, anticipándonos al evento climático”, explicó. En ese sentido, señaló que si bien se registraron inconvenientes puntuales en el suministro eléctrico de algunas estaciones de bombeo, los mismos fueron resueltos antes de los momentos de mayor intensidad de lluvia, lo que permitió garantizar el funcionamiento del sistema.

En articulación con Vialidad Provincial, se desplegaron equipos donde se trabaja con maquinaria pesada para facilitar el drenaje y acelerar el escurrimiento del agua acumulada.

Asimismo, cuadrillas operativas realizan tareas de limpieza y desobstrucción de sumideros en sectores estratégicos cercanos a la Ruta Nacional 11, fundamentales para mejorar el drenaje pluvial. En paralelo, en la zona sur de Resistencia, particularmente en el área de Avenida Marconi y Avenida Soberanía Nacional y sectores aledaños, se interviene sobre los conductos para optimizar el escurrimiento.

También se registran trabajos en calles como Avenida Urquiza, Avenida Las Heras y en la zona de Avenida Quijano, donde se dispusieron retroexcavadoras para la limpieza de canales y la apertura de drenajes.

HASTA EL MEDIODÍA: 136 MM

De acuerdo a los registros relevados, hasta las 12:30 se habrían acumulado aproximadamente 136 milímetros de lluvia, lo que explica la magnitud de los anegamientos observados en distintos barrios. Las autoridades informaron que los operativos continuarán durante la tarde, reforzando la presencia de equipos en los puntos más afectados y monitoreando de manera permanente la evolución de la situación climática.

Finalmente, se solicita a la comunidad circular con precaución, evitar transitar por zonas anegadas y colaborar manteniendo limpios los desagües domiciliarios para favorecer el drenaje del agua. Se aguarda que las mejoras lleguen hacia el final de la jornada.

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