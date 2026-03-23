SEGURIDAD ACTIVA PROTOCOLO PREVENTIVO POR TORMENTAS EN RESISTENCIA: MATKOVICH COORDINÓ OPERATIVO CON TODA LA CÚPULA POLICIAL

Desde primeras horas del día, el Ministerio de Seguridad desplegó recursos en distintos puntos de la ciudad para prevenir incidentes ante la alerta meteorológica.

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, encabezó este lunes una reunión de coordinación con el Subsecretario de Seguridad Pública, Crio (R) Juan de la Cruz Gonzalez, el jefe de la Policía del Chaco Crio Gral Fernando Romero, sub jefe Crio Gral Manuel Silva, el director del CEAC Crio Gral Cristian Duran y responsables de Logística, Policía Rural, Centro Multiagencial, COE, y Bomberos, en el marco de la alerta por tormentas que rige para la ciudad de Resistencia.

El encuentro se llevó a cabo en horas tempranas con el objetivo de diagramar un operativo preventivo integral, disponiendo la presencia activa de efectivos y móviles en toda el área metropolitana, priorizando zonas críticas y de mayor circulación.

En ese contexto, el ministro dispuso el despliegue de todos los recursos disponibles en las calles, con tareas específicas orientadas a la prevención de siniestros, asistencia a vecinos y monitoreo permanente de situaciones de riesgo, como caída de postes, cables eléctricos, anegamientos, obstrucción de desagües y árboles caídos.

Asimismo, se reforzaron los patrullajes preventivos y la articulación con áreas de emergencia, con el objetivo de brindar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas.

Desde la cartera de Seguridad remarcaron la importancia de la prevención y solicitaron a la ciudadanía circular con precaución, evitar zonas anegadas y dar aviso inmediato ante cualquier situación de riesgo.

El operativo se mantendrá activo durante toda la jornada, con monitoreo constante y evaluación en tiempo real de la evolución del fenómeno climático.

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